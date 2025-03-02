В Британии заявили о победе Путина в ссоре Трампа и Зеленского

Аналитик Хэйнс назвала ссору Трампа и Зеленского триумфом для России

Колумнистка Дебора Хэйнс прокомментировала конфликт президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, который произошел в Овальном кабинете Белого дома. Об этом она написала для Sky News.

Хэйнс назвала ссору Трампа и Зеленского катастрофой для Украины и триумфом для России. По ее мнению, в этой ссоре одержал победу российский лидер Владимир Путин.

«Если Трамп в гневе отзовет всю свою военную поддержку Украине, способность Киева противостоять <…> серьезно уменьшится. Единственный человек, который выиграет в этом сценарии, — это мистер Путин», — заявила аналитик из Британии.

По словам журналистки, помощь США имеет решающее значение, чтобы Киев выстоял в конфликте с Москвой. Хэйнс утверждает, что у европейских политиков нет возможности заменить американскую поддержку.

28 февраля Зеленский приехал в Вашингтон на встречу с Трампом. Общение политиков было напряженным. Трамп высказал Зеленскому множество претензий, а вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о неуважении и неблагодарности украинского политика. Церемония подписания соглашения об ископаемых была сорвана, а Зеленский покинул Белый дом.