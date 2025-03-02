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06:50, 2 марта 2025Россия

Крупный пожар произошел в Подмосковье

МЧС: В Подмосковье тушат крупный пожар в здании склада на площади 9000 кв. м
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

В деревне Большое Буньково в Подмосковье загорелся склад с пластиковой продукцией. Об этом сообщило МЧС России в Telegram-канале.

По предварительным оценкам, площадь пожара составляет девять тысяч квадратных метров. В тушении огня задействовано 45 сотрудников и 10 единиц техники ведомства. «Силы и средства наращиваются», — говорится в сообщении.

Информации о пострадавших не сообщается.

Ранее в Москве загорелся Институт вычислительной техники имени С.А. Лебедева. Общая площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров. Тогда МЧС уточнило, что из института самостоятельно эвакуировались 30 человек, информации о пострадавших не поступало.

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