Крупный пожар произошел в Подмосковье

МЧС: В Подмосковье тушат крупный пожар в здании склада на площади 9000 кв. м

В деревне Большое Буньково в Подмосковье загорелся склад с пластиковой продукцией. Об этом сообщило МЧС России в Telegram-канале.

По предварительным оценкам, площадь пожара составляет девять тысяч квадратных метров. В тушении огня задействовано 45 сотрудников и 10 единиц техники ведомства. «Силы и средства наращиваются», — говорится в сообщении.

Информации о пострадавших не сообщается.

Ранее в Москве загорелся Институт вычислительной техники имени С.А. Лебедева. Общая площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров. Тогда МЧС уточнило, что из института самостоятельно эвакуировались 30 человек, информации о пострадавших не поступало.