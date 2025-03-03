Эмили Ратаковски вышла на публику в облегающем наряде без бюстгальтера

Модель Эмили Ратаковски вышла на публику в облегающем платье без бюстгальтера

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски пришла на вечеринку подруги в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 29,4 миллиона подписчиков.

33-летняя манекенщица вышла на публику в облегающем платье на тонких бретелях, которое подчеркивало ее стройную фигуру. При этом на фото видно, что звезда отказалась от бюстгальтера. Кроме того, модель распустила волосы и нанесла макияж с блеском для губ. В руках она держала фотоаппарат, стоя рядом с женщиной и мужчиной.

Ранее в феврале Эмили Ратаковски показала внешность на детских фото. Манекенщица продемонстрировала черно-белые кадры, на которых предстала в джинсах и топе с воротом и без рукавов.