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11:58, 3 марта 2025Интернет и СМИ

Объявлены города проведения VK Fest 2025

VK Fest 2025 пройдет в Казани, Челябинске, Сириусе, Санкт-Петербурге и Москве
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

VK Fest 2025 пройдет этим летом в пяти российских городах: Санкт-Петербурге, Москве, Сириусе и впервые в Челябинске и Казани, рассказали «Ленте.ру» организаторы.

Событие начнется 14 июня в Челябинске и завершится 20 июля в российской столице. Программа и площадки фестиваля станут известны позже, но билеты уже доступны на официальном сайте vkfest.ru — сейчас их продают по минимальной цене.

Известно, что в прошлом году VK Fest собрал 205 тысяч гостей. Фестиваль также прошел в пяти городах, включая Уфу и Красноярск.

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