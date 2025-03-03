Объявлены города проведения VK Fest 2025

VK Fest 2025 пройдет в Казани, Челябинске, Сириусе, Санкт-Петербурге и Москве

VK Fest 2025 пройдет этим летом в пяти российских городах: Санкт-Петербурге, Москве, Сириусе и впервые в Челябинске и Казани, рассказали «Ленте.ру» организаторы.

Событие начнется 14 июня в Челябинске и завершится 20 июля в российской столице. Программа и площадки фестиваля станут известны позже, но билеты уже доступны на официальном сайте vkfest.ru — сейчас их продают по минимальной цене.

Известно, что в прошлом году VK Fest собрал 205 тысяч гостей. Фестиваль также прошел в пяти городах, включая Уфу и Красноярск.