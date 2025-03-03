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12:24, 3 марта 2025Россия

Песков порассуждал о причинах продолжения СВО

Песков заявил, что Россия продолжает СВО для достижения целей
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Россия продолжает специальную военную операцию (СВО) для достижения целей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Российская сторона продолжает специальную военную операцию с тем, чтобы достичь все те цели, которые были поставлены с самого начала», — пояснил он.

Каких-либо других подробностей представитель Кремля не сообщил.

В 2022 году в видеообращении к гражданам президент России Владимир Путин назвал целями спецоперации демилитаризацию и денацификацию Украины.

В феврале 2025 года Песков ответил на вопрос, связанный с третьей годовщиной начала СВО. По его словам, спецоперация продолжается, а какие-либо итоги на данный момент подводить пока рано.

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