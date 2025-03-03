Глава МО Польши Косиняк-Камыш: Поляки устали от богатых украинцев в Европе

Граждане Польши устали от богатых украинцев в Европе и их разгульного образа жизни. Об этом заявил глава польского министерства обороны Владислав Косиняк-Камыш, передает страница ведомства в социальной сети Х.

По его словам, защита Украины входит в жизненно важные интересы польского государства, и каждый день «ослабления российской военной машины» уменьшает угрозу для Польши.

«Однако я понимаю, что есть усталость и разочарование, особенно когда вы видите десятки, сотни тысяч, а может быть, даже более миллиона молодых украинцев, ездящих на лучших автомобилях Европы и проводящих выходные в пятизвездочных отелях. Это разочарование существует — я не боюсь сказать это», — высказался министр.

Ранее посол Украины в Польше Василий Боднар заявил, что украинские власти практически исчерпали возможности для мобилизации, новобранцев планируется привлекать деньгами. Он отметил, что на Украине нет «необходимого количества людей, которых можно получить по мобилизации».