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21:15, 3 марта 2025Мир

Польский министр заявил об усталости от богатых украинцев

Глава МО Польши Косиняк-Камыш: Поляки устали от богатых украинцев в Европе
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Dominika Zarzycka / Keystone Press Agency / Global Look Press

Граждане Польши устали от богатых украинцев в Европе и их разгульного образа жизни. Об этом заявил глава польского министерства обороны Владислав Косиняк-Камыш, передает страница ведомства в социальной сети Х.

По его словам, защита Украины входит в жизненно важные интересы польского государства, и каждый день «ослабления российской военной машины» уменьшает угрозу для Польши.

«Однако я понимаю, что есть усталость и разочарование, особенно когда вы видите десятки, сотни тысяч, а может быть, даже более миллиона молодых украинцев, ездящих на лучших автомобилях Европы и проводящих выходные в пятизвездочных отелях. Это разочарование существует — я не боюсь сказать это», — высказался министр.

Ранее посол Украины в Польше Василий Боднар заявил, что украинские власти практически исчерпали возможности для мобилизации, новобранцев планируется привлекать деньгами. Он отметил, что на Украине нет «необходимого количества людей, которых можно получить по мобилизации».

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