Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:32, 3 марта 2025Путешествия

Пожилой турист устроил истерику в открытом море из-за запрета на купание и попал на видео

Daily Mail: Итальянец заплыл в охраняемую зону в Таиланде и попался полиции
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Пожилой итальянский турист устроил истерику в открытом море из-за запрета на купание в охраняемой зоне и попал на видео. Кадры публикует Daily Mail.

По данным таблоида, инцидент произошел 21 февраля у побережья провинции Краби на юге Таиланда. Муж и жена заплыли в охраняемую зону примерно в 700 метрах от пляжа и попались морской полиции. Правоохранители вежливо объяснили, что в этом районе плавать нельзя ради безопасности кораллов.

Упрямые итальянцы отказались подчиниться, тогда полицейским пришлось нырнуть за ними и затащить их на лодку. Недовольный турист начал кричать на них и называть их сумасшедшими. Он также пообещал больше никогда не приезжать в Таиланд.

По словам отдыхающего, они с супругой не хотели плавать у пляжа, ведь это «для детей». Ролик вызвал резкую критику в соцсетях. «Зачем он истерит?», «Туристы всегда ведут себя так, будто это место принадлежит им», «Взрослые люди, а ведут себя как дети», — писали юзеры.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Скажу все как есть!» Трамп обещал скоро объявить о чем-то грандиозном

      В офисе Зеленского похвалились регулярными выборами и открытыми границами на Украине

      Кардиолог назвала главную ошибку гипертоников

      В Польше призвали помнить о курах во время разговора с США

      Россиянам назвали два правила для крепкого сна

      Ле Пен определилась с отправкой войск Франции на Украину

      Четырех молодых россиянок задержали за создание порностудии

      Нюша ответила на вопрос об отношениях с Кридом

      Стало известно об атаке БПЛА на южный регион России

      Евро отреагировал на планы Брюсселя перевооружиться

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше