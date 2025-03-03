Пожилой турист устроил истерику в открытом море из-за запрета на купание и попал на видео

Daily Mail: Итальянец заплыл в охраняемую зону в Таиланде и попался полиции

Пожилой итальянский турист устроил истерику в открытом море из-за запрета на купание в охраняемой зоне и попал на видео. Кадры публикует Daily Mail.

По данным таблоида, инцидент произошел 21 февраля у побережья провинции Краби на юге Таиланда. Муж и жена заплыли в охраняемую зону примерно в 700 метрах от пляжа и попались морской полиции. Правоохранители вежливо объяснили, что в этом районе плавать нельзя ради безопасности кораллов.

Упрямые итальянцы отказались подчиниться, тогда полицейским пришлось нырнуть за ними и затащить их на лодку. Недовольный турист начал кричать на них и называть их сумасшедшими. Он также пообещал больше никогда не приезжать в Таиланд.

По словам отдыхающего, они с супругой не хотели плавать у пляжа, ведь это «для детей». Ролик вызвал резкую критику в соцсетях. «Зачем он истерит?», «Туристы всегда ведут себя так, будто это место принадлежит им», «Взрослые люди, а ведут себя как дети», — писали юзеры.