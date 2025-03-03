У летевшего из России в Израиль самолета возникли проблемы с шасси во время полета

У летевшего из Москвы в Тель-Авив самолета Red Wings возникли проблемы с шасси

У летевшего в Израиль самолета авиакомпании Red Wings возникли проблемы с шасси во время полета. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла со следовавшим из Москвы в Тель-Авив пассажирским лайнером. По данным источника, спустя примерно полчаса после начала рейса экипаж доложил о подозрении на незакрытие створки носовой стойки шасси.

В результате командир воздушного судна принял решение вернуться в российскую столицу. Отмечается, что самолет в течение 80 минут вырабатывал топливо в небе, после чего совершил посадку в аэропорту Домодедово.

Ранее летевший в ОАЭ самолет российской авиакомпании резко сменил курс и сел в другом месте. Нештатная ситуация произошла со следовавшим из Сочи в Дубай лайнером во вторник, 25 февраля. Практически сразу после взлета пилоты сообщили о проблеме с механизацией крыла.

