В Кремле прокомментировали перепалку Зеленского в Белом доме

Песков: Зеленский в Белом доме показал отсутствие дипломатических навыков

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Вашингтон 28 февраля показал полное отсутствие дипломатических навыков. Перепалку украинского лидера в Белом доме прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Достаточно беспрецедентное событие. Зеленский во многом продемонстрировал полное отсутствие дипломатических способностей», — заявил Песков.

Он добавил, что президент России Владимир Путин ознакомился со всеми обстоятельствами перепалки, которую начал украинский лидер.

28 февраля Зеленский приехал в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Общение политиков было напряженным. Трамп высказал Зеленскому множество претензий, а вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о неуважении и неблагодарности. После перепалки лидеров церемония подписания соглашения была сорвана, а Зеленский покинул Белый дом.