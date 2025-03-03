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20:46, 3 марта 2025Мир

В России оценили намерения Ирландии изменить правила отправки войск за границу

Посол Филатов: Ирландия хочет развязать себе руки по теме миротворцев на Украине
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Hazir Reka / Reuters

Ирландия хочет развязать себе руки, чтобы участвовать в неподдерживаемых ООН миротворческих миссиях. Ситуацию прокомментировал посол России в республике Юрий Филатов в беседе с ТАСС.

Ранее заместитель премьер-министра Ирландии Саймон Харрис попросит кабмин одобрить законопроект, который позволит стране принимать участие в миссиях ЕС. Bloomberg писал, что правительство страны может изменить правила отправки войск за границу в рамках усиления поддержки Украины. Предполагается внести изменения в трехступенчатый механизм отправки ирландских миротворцев за границу, требующий одобрения правительства и парламента, а также резолюции ООН.

«Они хотят развязать себе руки для участия в других миссиях, не одобренных ООН», — заметил российский посол, задавшись вопросом, не подразумевается ли в этом случае направление ирландских миротворцев на Украину. Он добавил, что, если Харрису «мешает Устав ООН, то об этом надо прямо и четко говорить».

Дипломат констатировал, что, очевидно, никто там не заинтересован в урегулировании конфликта.

Ранее российский военный аналитик Евгений Норин порассуждал о том, что ни Великобритания, ни страны Европейского союза не смогут отправить на Украину своих миротворцев без поддержки со стороны США. Он заметил, что европейские страны не смогут собрать и финансировать достаточную по размеру группировку. Если они все же решатся послать войска в охваченный конфликтом регион, то подвергнут угрозе уже свою безопасность, убежден эксперт.

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