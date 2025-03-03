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15:37, 3 марта 2025Интернет и СМИ

Власти опровергли попадание беспилотника в НПЗ в Уфе

Хабиров о пожаре на НПЗ в Уфе: Никаких следов беспилотников не обнаружено
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В соцсетях и мессенджерах распространилась информация о том, что украинский БПЛА атаковал нефтяной завод в Уфе, после чего там начался пожар. Несмотря на то, что пожар на НПЗ действительно был, местные власти опровергли причастность к нему дрона Вооруженных сил Украины.

«Никаких следов пока беспилотников не обнаружено. Поэтому сразу кричать об атаке беспилотников преждевременно. Разберемся, обо всем доложим (...) Повторяю, на данный момент никаких следов, указывающих на воздействие беспилотника, нет абсолютно», — сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

Пожар на территории «Башнефть-УНПЗ» начался рано утром 3 марта. По предварительным данным, возгорание произошло в районе печи горения. В МЧС предполагают, что пожар связан с технологическим процессом. На данный момент он был полностью ликвидирован.

Версия с пожаром на НПЗ в Уфе из-за попадания беспилотника получила широкое распространение в российских СМИ. В частности, она появилась в новостях у «Радио 1», «Царьграда» и 360.ru.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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