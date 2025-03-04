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01:02, 4 марта 2025Культура

Актер из сериала «Солдаты» набросился на женщину в поезде

Mash: Актер Павел Кассинский устроил дебош в поезде
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Andrey Kremkov / Unsplash

Актер Павел Кассинский, известный ролью в сериале «Солдаты», оказался в центре скандала. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Нештатная ситуация произошла в вагоне-ресторане поезда, следовавшего по маршруту Имеретинский курорт — Москва. По данным канала, конфликт начался из-за жены артиста, которая увела одного из пассажиров в сторону туалета.

Супруга мужчины подошла к Кассинскому и рассказала ему об этом, после чего он набросился на нее с угрозами.

Ранее звезда сериала «След» Евгений Воловенко устроил дебош на борту самолета. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он пытался открыть дверь самолета, а также хотел покурить на борту «за взятку» экипажу.

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