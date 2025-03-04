БДСМ-госпожа рассказала о работе нянечкой притворяющегося младенцем мужчины

Британская БДСМ-госпожа Мелисса Тодд рассказала о 40-летнем клиенте, который получает удовольствие, когда с ним обращаются как с младенцем. Об этом пишет Metro.

По словам Тодд, она с 2016 года знакома с мужчиной, который любит притворяться ребенком. Он пришел к доминатрикс с бутылочкой, подгузниками, тальком, молоком, плюшевой игрушкой и другими детскими вещами. Тодд искупала его, отшлепала за то, что тот слишком много плескался, и уложила спать. После она поиграла с мужчиной в игрушки и посмотрела с ним мультики. Час такой работы принес ей 600 фунтов стерлингов (65 тысяч рублей).

Как признался позже этот клиент, в младенчестве ему не хватило родительской заботы, и он решил получить ее во взрослом возрасте. В 13 лет он наткнулся на фотографии женщин в подгузниках в эротических журналах, а через несколько лет впервые попробовал пососать грудь куклы. Ему понравилось, и со временем он стал покупать себе подгузники и пристрастился в них мочиться.

Сейчас у мужчины есть жена и ребенок. Он объяснил, что ему хочется вести себя подобно младенцу только в определенное время. В такие моменты он уходит к Тодд, а семье говорит, что едет играть в гольф. «Это помогает мне оставаться в здравом уме и быть лучшим мужем и отцом», — заявил мужчина.

Ранее Мелисса Тодд рассказала о клиенте, который получает удовольствие от уборки в ее доме в образе дворецкого. «Что бы я ни потребовала — коктейли, билеты в театр или сделать что-то по дому, — он превращает это в новый фетиш», — объяснила она.

