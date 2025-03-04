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16:49, 4 марта 2025Экономика

Выгоду от покупки первичного и готового жилья сравнили

«Главстрой»: Рынок новостроек всегда предлагает более гибкие условия при покупке
Виктория Клабукова

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Одним из преимуществ новостроек являются более гибкие условия при покупке. Что выгоднее — новое или готовое жилье — Life.ru рассказали в компании «Главстрой».

Рынок новостроек выгодно отличают скидки от девелоперов и возможность покупки в рассрочку, подчеркнула руководитель управления маркетинговых исследований и аналитики Елизавета Родина. Кроме того, юридическая прозрачность таких сделок повысилась после перехода на эскроу-счета в 2019 году. Прежде покупка новостройки считалась делом рискованным из-за сомнений в качестве технологий и срока ввода.

Сделки в первичном сегменте, как правило, занимают меньше времени, исключают обременения и могут проводиться удаленно. Личный просмотр объекта также не требуется. Кроме того, новые жилые комплексы предлагают большое разнообразие планировок на любой вкус.

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Во многих случаях покупка жилья в новостройке обойдется дешевле благодаря господдержке. Однако, если покупатель не попадает под условия семейной ипотеки, «первичка» проигрывает старому фонду, отметил директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов ГК «А101» Рустам Азизов. На сегодня цена квадратного метра в «первичке» в пределах Старой Москвы превзошла готовый фонд более чем в полтора раза (51,4 процента). В Новой Москве разница составляет 22 процента, подсчитали в «Инком-Недвижимости». И разрыв цен продолжает увеличиваться из-за удорожания стройматериалов, роста ключевой ставки и трудностями с финансированием проектов.

Также «вторичку» можно приобрести в любом районе города, выбор покупателя не ограничен. Новые проекты стандарт-класса в престижных локациях строят редко. Помимо этого, есть возможность торговаться. Также эксперты отмечают, что в готовом фонде есть больше шансов найти лот с качественным ремонтом — раньше цены на импортные стройматериалы и технику были гораздо ниже, а ассортимент — больше.

Ранее россиянам назвали города с самым большим приростом цен на вторичное жилье. Заметнее всего старый фонд подорожал в Волжском, Курске, Перми и Кирове. Наибольшее падение цен наблюдается в Краснодаре, Калуге, Махачкале и Владивостоке.

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