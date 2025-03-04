Трамп попросил Путина об услуге

Bloomberg: Трамп попросил Путина выступить посредником на переговорах с Ираном

Президент США Дональд Трамп попросил российского лидера Владимира Путина выступить посредником на возможных переговорах с Ираном по вопросу ядерной программы Тегерана. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Трамп напрямую спросил об этом президента Путина в телефонном разговоре в феврале, а высокопоставленные должностные лица его администрации обсудили этот вопрос со своими российскими коллегами на переговорах в Саудовской Аравии несколько дней спустя (...). Администрация Трампа поддерживает контакты с Ираном по таким вопросам, как ядерная программа Тегерана», — передает агентство.

По данным источников, российский лидер согласился принять предложение главы Белого дома.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва готова сделать все возможное, чтобы США и Иран смогли разрешить все проблемы двусторонних отношений путем переговоров.

