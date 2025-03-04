Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:59, 4 марта 2025Мир

Трамп попросил Путина об услуге

Bloomberg: Трамп попросил Путина выступить посредником на переговорах с Ираном
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Mikhail Metzel / Sputnik / Reuters

Президент США Дональд Трамп попросил российского лидера Владимира Путина выступить посредником на возможных переговорах с Ираном по вопросу ядерной программы Тегерана. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Трамп напрямую спросил об этом президента Путина в телефонном разговоре в феврале, а высокопоставленные должностные лица его администрации обсудили этот вопрос со своими российскими коллегами на переговорах в Саудовской Аравии несколько дней спустя (...). Администрация Трампа поддерживает контакты с Ираном по таким вопросам, как ядерная программа Тегерана», — передает агентство.

По данным источников, российский лидер согласился принять предложение главы Белого дома.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва готова сделать все возможное, чтобы США и Иран смогли разрешить все проблемы двусторонних отношений путем переговоров.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Украина получила сотни миллиардов долларов за три года. Что известно о военной и финансовой помощи США и Европы?

      СЖР опротестовал введенные ЕС санкции против российской прессы

      В российском регионе из части сбежал военнослужащий с оружием

      Жители мегаполисов стали чаще страдать от аллергии на кошек

      В российской больнице трехлетняя девочка не выжила после одной процедуры

      Российские войска уничтожили бронетехнику ВСУ на южно-донецком направлении

      В Грузии назвали самого большого врага Украины

      Милонов назвал признак аморальных содержанок

      ЕС предложил Украине аналог Starlink в случае отключения

      Подсчитаны масштабы падения торговли Китая и Евросоюза

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше