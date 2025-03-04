В Госдуме назвали категории россиян с правом на досрочную пенсию в 2025 году

Депутат Гаврилов назвал группы россиян с правом на досрочную пенсию в 2025 году

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов перечислил группы россиян, которые имеют право выйти на досрочную пенсию в 2025 году. Об этом он рассказал ТАСС.

По его словам, сокращенный стаж допустим для работников вредных производств, жителей Крайнего Севера и многодетных матерей и инвалидов. Кроме того, правом на досрочную пенсию обладают военные, сотрудники МВД, УФСИН, Росгвардии, пожарные, педагоги и врачи.

Также такая привилегия доступна космонавтам и летчикам на государственной или военной службе. Еще одной категорией депутат назвал артистов балета, театра и цирка.

В январе эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова напомнила, что россияне не выйдут на пенсию по старости в 2025 году из-за действия переходного периода увеличения пенсионного возраста. По словам экономиста, в 2025 году на пенсию выйдут россияне, у которых сформировано право на досрочную страховую пенсию, на пенсию по инвалидности и по потере кормильца, по гособеспечению, а также жители новых регионов России.