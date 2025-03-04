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14:58, 4 марта 2025Бывший СССР

В Киеве прокомментировали приостановку помощи от США

Премьер Шмыгаль: Украина сможет удержать фронт после приостановки помощи от США
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Украина сможет удержать ситуацию на линии фронта после приостановки военной помощи от США. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНИАН в своем Telegram-канале.

По его словам, у украинской армии не может быть передышки в боях, так как российские войска продолжают наступать. Политик также подчеркнул, что у Киева есть инструменты для удержания своих позиций, однако не назвал их, заявив, что это не подлежит публичному обсуждению.

«У наших военных, у правительства есть возможности, инструменты удержания ситуаций на линии фронта. Они не подлежат очевидному разглашению, это вещи, которые не обсуждаются публично», — сказал он. Глава правительства добавил, что Украина будет работать с европейскими партнерами, странами G7 («Большой семерки») и США для ее обеспечения всем необходимым.

Белый дом приостановил всю военную помощь Украине вечером 3 марта. В Вашингтоне пояснили, что поставки вооружений не возобновятся, пока Киев не продемонстрирует приверженность достижению мирных переговоров.

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