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17:34, 4 марта 2025Бывший СССР

В офисе Зеленского прокомментировали приостановку военной помощи от США

Подоляк: Киеву нужно оценить возможность закупки в Европе аналогов оружия из США
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kemal Aslan / Reuters

Киеву нужно оценить возможность закупки или получения в Европе аналогов оружия, поставки которого были приостановлены США. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в своем Telegram-канале.

«Необходимо оценить возможности закупки или получения у европейских партнеров аналогов», — написал он.

Кроме того, Подоляк заявил о необходимости узнать, какие именно программы помощи перестанут работать. По его словам, многие из них уже находились на завершающем этапе, а отмена программ, принятых Конгрессом США, является особой юридической процедурой.

Белый дом приостановил всю военную помощь Украине вечером 3 марта. В Вашингтоне пояснили, что поставки вооружений не возобновятся, пока Киев не продемонстрирует приверженность достижению мирных переговоров.

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