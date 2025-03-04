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15:27, 4 марта 2025Экономика

Жители мегаполисов стали чаще страдать от аллергии на кошек

В российских мегаполисах выросла распространенность аллергии на животных
Мария Черкасова

Фото: Brittany Colette / Unsplash

В мегаполисах России выросла распространенность аллергии на кошек и собак, а также других животных. Об этом агентству «Москва» сообщила заместитель директора по клинической работе — главный врач Государственного научного центра «Институт иммунологии» Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, генеральный директор Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов Наталья Ильина.

По ее словам, эпидермальная аллергия сильно выросла за последние годы. «Если взять, допустим, Москву, ровно у половины населения в квартирах живут животные», — прокомментировала специалист. Аллергия на животных протекает тяжело: начинается с аллергического ринита и заканчивается приступами удушья. Лечить пациентов с таким диагнозом пока нет возможности, добавила Ильина.

Ранее жителям домов с центральным отоплением напомнили, что оно может повышать активность пылевых клещей и подвергать людей риску аллергии. В зимний период человек может страдать от шерсти домашних животных и плесени, а отопление может «усиливать» аллергию.

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