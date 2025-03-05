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03:01, 5 марта 2025Бывший СССР

Экс-генерал ВСУ заявил об обретенном Украиной образе страны-наркомана

Кривонос: Украина в информационном пространстве получила образ страны-наркомана
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Yehor Milohrodskyi / Unsplash

Бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины генерал в отставке Сергей Кривонос заявил, что страна в информационном пространстве получила образ страны-наркомана, зависящего от различных поставок из-за рубежа. Об этом он сказал в эфире украинского YouTube-канала «Фабрика новостей», пишет ТАСС.

По его словам, Киеву необходима помощь Вашингтона. Он считает, что власти Украины не выполнили «домашнее задание». Он пояснил, что страна за последние три года не смогла наладить собственное производство определенных видов оружия и боеприпасов к ним.

Кривонос также упомянул перепалку президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом. По его словам, поддержка, которую выражали Зеленскому на Украине после перепалки, закончится сразу после того, как упадут показатели работы систем ПВО.

Ранее депутат Александр Дубинский направил спикеру Верховной Рады Руслану Стефанчуку обращение с призывом инициировать процедуру импичмента Зеленского. Основанием для такого требования нардеп назвал провал украинского лидера в Белом доме, из-за которого Киев потерял безусловную поддержку Вашингтона.

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