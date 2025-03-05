Глава МВД России отчитался о борьбе с вооруженными формированиями на Северном Кавказе

Глава МВД Колокольцев: На Северном Кавказе ликвидировано 27 боевиков в 2024 году

На Северном Кавказе сотрудники правоохранительных органов ликвидировали 27 участников незаконных вооруженных формирований (НВФ) в минувшем году. Такие данные назвал глава МВД Владимир Колокольцев на коллегии ведомства, передает ТАСС.

По его словам, меры по нейтрализации боевиков сотрудники полиции проводили совместно с ФСБ и Росгвардией. 135 сторонников НВФ были задержаны и привлечены к уголовной ответственности.

По его словам, в 2024 году на четверть выросло число экстремистских преступлений. Полицейскими было пресечено 86 инцидентов на этнической почве.