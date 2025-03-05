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14:15, 5 марта 2025Силовые структуры

Глава МВД России отчитался о борьбе с вооруженными формированиями на Северном Кавказе

Глава МВД Колокольцев: На Северном Кавказе ликвидировано 27 боевиков в 2024 году
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

На Северном Кавказе сотрудники правоохранительных органов ликвидировали 27 участников незаконных вооруженных формирований (НВФ) в минувшем году. Такие данные назвал глава МВД Владимир Колокольцев на коллегии ведомства, передает ТАСС.

По его словам, меры по нейтрализации боевиков сотрудники полиции проводили совместно с ФСБ и Росгвардией. 135 сторонников НВФ были задержаны и привлечены к уголовной ответственности.

По его словам, в 2024 году на четверть выросло число экстремистских преступлений. Полицейскими было пресечено 86 инцидентов на этнической почве.

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