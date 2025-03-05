Медведев семь раз в одном посте оскорбил Зеленского и европейских лидеров

Зампред Совбеза РФ Медведев семь раз оскорбил Зеленского и Европу в одном посте

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев семь раз оскорбил Владимира Зеленского и европейских лидеров в одном сообщении. Текст с заголовком «О текущем моменте: события последних семи дней» был опубликован в профиле политика во «ВКонтакте».

В посте он назвал Зеленского «недоделанным фюрером», «потрепанной киевской шавкой», «оборзевшим наркоклоуном» и «утратившим легитимность упырем».

Лидеров Евросоюза Медведев охарактеризовал как «убогих европейских покровителей [Зеленского]», а Европу как геополитическое пространство в целом — «старухой, которая решила показать свои вставные зубы» и «фригидной Европой».

В содержательной части сообщения Медведев, в частности, увидел символизм в приостановке военной помощи США Украине. По мнению политика, это было сделано для того, чтобы и Медведев, и европейцы стали униженно просить помощи США. Расчет оказался верным, и это произошло «буквально в течение дня», заключил он.