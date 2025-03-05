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20:57, 5 марта 2025Культура

Попавшего на сцену к рэперу DaBaby мальчика увезли из Москвы из-за травли

13-летнего мальчика Жору увезли из Москвы из-за травли после концерта DaBaby
Андрей Шеньшаков
Джонатан Кирк

Джонатан Кирк. Фото: Imagespace / Globallookpress.com

Семья мальчика Жоры, ставшего мемом после концерта американского рэпера DaBaby, уехала из города из-за издевательств в школе и социальных сетях. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, 13-летнего подростка начали травить после того, как он попал на сцену во время выступления артиста в Москве. Оказавшись на сцене с одним из своих любимых музыкантов, Георгий почувствовал себя плохо, его дважды стошнило от волнения. Сообщается, что алкоголь ребенок не употреблял.

После публикации видеозаписей инцидента в TikTok и на других онлайн-площадках мальчика стали называть Жора-легенда и поддерживать, однако нашлись и хейтеры. В итоге семье вместе со школьником пришлось уехать на дачу как минимум на месяц, пока не уляжется шумиха.

Ранее стало известно, что популярный американский рэпер остался в восторге от приема в Москве.

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