Попавшего на сцену к рэперу DaBaby мальчика увезли из Москвы из-за травли

13-летнего мальчика Жору увезли из Москвы из-за травли после концерта DaBaby

Семья мальчика Жоры, ставшего мемом после концерта американского рэпера DaBaby, уехала из города из-за издевательств в школе и социальных сетях. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, 13-летнего подростка начали травить после того, как он попал на сцену во время выступления артиста в Москве. Оказавшись на сцене с одним из своих любимых музыкантов, Георгий почувствовал себя плохо, его дважды стошнило от волнения. Сообщается, что алкоголь ребенок не употреблял.

После публикации видеозаписей инцидента в TikTok и на других онлайн-площадках мальчика стали называть Жора-легенда и поддерживать, однако нашлись и хейтеры. В итоге семье вместе со школьником пришлось уехать на дачу как минимум на месяц, пока не уляжется шумиха.

Ранее стало известно, что популярный американский рэпер остался в восторге от приема в Москве.