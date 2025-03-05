Российская стилистка перечислила модные цвета одежды на весну

Стилист Мария Абабкова: Голубая и оранжевая одежда будет в моде весной 2025 года

Российская стилистка Мария Абабкова перечислила модные цвета одежды на весну 2025 года. Ее высказывание на данную тему приводит журнал «Первый женский».

По словам специалистки, в текущем сезоне актуальными будут яркие оттенки. Так, она посоветовала обратить внимание на голубые платья и юбки, которые, например, можно сочетать с жакетом шоколадного тона, являющегося трендовым.

В то же время популярными окажутся оранжевые и вишневые предметы гардероба. Последние эксперт посоветовала комбинировать с нарядами цвета сливочного масла или шоколада.

В феврале российская стилистка Александра Шихалова предрекла джинсам с эффектом кривых ног популярность весной 2025 года.