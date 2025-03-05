Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:41, 5 марта 2025Ценности

Российская стилистка перечислила модные цвета одежды на весну

Стилист Мария Абабкова: Голубая и оранжевая одежда будет в моде весной 2025 года
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Freepik

Российская стилистка Мария Абабкова перечислила модные цвета одежды на весну 2025 года. Ее высказывание на данную тему приводит журнал «Первый женский».

По словам специалистки, в текущем сезоне актуальными будут яркие оттенки. Так, она посоветовала обратить внимание на голубые платья и юбки, которые, например, можно сочетать с жакетом шоколадного тона, являющегося трендовым.

В то же время популярными окажутся оранжевые и вишневые предметы гардероба. Последние эксперт посоветовала комбинировать с нарядами цвета сливочного масла или шоколада.

В феврале российская стилистка Александра Шихалова предрекла джинсам с эффектом кривых ног популярность весной 2025 года.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Американские чиновники провели тайные переговоры с Зеленским после скандала в Белом доме. Что они обсудили?

      Захарова обратила внимание на подтирание зарубежными политиками фотографий с Зеленским

      Подозреваемого в избиении волонтера СВО из-за буквы Z на авто задержали

      На Украине не выплатили «национальный кешбэк»

      Беременная Ида Галич в облегающем наряде станцевала перед камерой

      Теннисистка Соболенко назвала любимый способ расслабиться

      Одна страна ЕС захотела отправить свои войска на Украину

      В российском регионе возбудили уголовное дело по факту служебного подлога

      В Чехии раскрыли причину прекращения поставок российской нефти

      Украина и США обсудили дату и место переговоров с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше