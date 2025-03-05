Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:59, 5 марта 2025Бывший СССР

США уличили в желании сделать Украину своей колонией

Советник главы ДНР Гагин: Украина станет очередной колонией США
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Вашингтон планирует сделать из Украины очередную колонию США. Такое мнение выразил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин, передает РИА Новости.

«Соединенные Штаты должны получить все ископаемые на территории Украины для того, чтобы компенсировать вложенные в войну деньги и зарабатывать дальше на этом. А Европейский союз так и будет продолжать вкладываться в войну и ожидать возможного возвращения этих инвестиций. (...) Украина просто станет очередной колонией США», — объяснил Гагин.

Советник главы ДНР выразил мнение, что Вашингтон больше не будет тратить средства на конфликт на Украине. При этом, по его словам, США могут продолжить продавать Киеву оружие через страны Европы.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп не отменил решение о приостановке военной помощи Украине после слов Владимира Зеленского о готовности к переговорам. Об этом сообщила газета The New York Times.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский анонсировал план первых шагов по миру в ближайшее время

      Егор Крид сделал заявление о Юре Борисове

      На актера сериала «Вампиры средней полосы» Калюжного завели дело об уклонении от армии

      В Москве продадут «родину розовых слонов»

      Немецкая компания запустит японский возвращаемый аппарат

      Собравшиеся в отпуск с кошкой туристы забыли оформить документы и бросили ее в аэропорту

      Российский подросток избил медсестру детской больницы и попытался выбить окно головой

      США уличили в желании сделать Украину своей колонией

      Военный расправился с попутчиком и водителем в российском регионе в первый день отпуска

      Захарова обратила внимание на подтирание зарубежными политиками фотографий с Зеленским

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше