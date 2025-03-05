США уличили в желании сделать Украину своей колонией

Советник главы ДНР Гагин: Украина станет очередной колонией США

Вашингтон планирует сделать из Украины очередную колонию США. Такое мнение выразил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин, передает РИА Новости.

«Соединенные Штаты должны получить все ископаемые на территории Украины для того, чтобы компенсировать вложенные в войну деньги и зарабатывать дальше на этом. А Европейский союз так и будет продолжать вкладываться в войну и ожидать возможного возвращения этих инвестиций. (...) Украина просто станет очередной колонией США», — объяснил Гагин.

Советник главы ДНР выразил мнение, что Вашингтон больше не будет тратить средства на конфликт на Украине. При этом, по его словам, США могут продолжить продавать Киеву оружие через страны Европы.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп не отменил решение о приостановке военной помощи Украине после слов Владимира Зеленского о готовности к переговорам. Об этом сообщила газета The New York Times.