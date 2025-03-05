Убийца миллионера снялся в 20 порнофильмах

Во время обысков у убийцы главы фирмы UnitedHealthcare нашли более 20 порнороликов с его участием. Об этом сообщает Lawyer Monthly.

Нападение на главу страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона произошло 5 декабря 2024 года. Выпускник Гарварда Луиджи Манджоне поджидал его возле отеля Hilton в Нью-Йорке. Он несколько раз выстрелил в миллионера, после чего скрылся с места преступления на велосипеде. Его задержали через несколько дней, отследив передвижения по камерам наблюдения.

В ходе следствия выяснилось, что Манджоне был любителем откровенного контента и до ареста снялся в 20 порнофильмах. Съемки велись в студии с качественным освещением. По информации инсайдера, Манджоне делился откровенными снимками и роликами с женщинами из своего окружения.

Бывший сосед Манджоне утверждает, что преступник страдал от спондилолистеза — заболевания позвоночника, обострившегося после несчастного случая во время серфинга. Из-за травмы тот якобы не мог заниматься сексом, так как это вызывало сильную боль.

Ранее сообщалось, что обувь Луиджи Манджоне, выстрелившего в генерального директора страховой компании UnitedHealthcare, стала трендом. Менее чем за 24 часа с момента его последнего появления в суде поисковые запросы с ключевым словосочетанием Luigi Mangione outfits («Наряд Луиджи Манджоне») выросли на 350 процентов в Google.