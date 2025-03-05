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02:00, 5 марта 2025Бывший СССР

Украине предрекли потерю ряда городов после прекращения помощи от США

Дандыкин: После прекращения военной помощи США Украина потеряет Харьков и Одессу
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Украина рискует потерять Харьков, Одессу, Николаев и Сумы после прекращения военной помощи со стороны США. Такое развитие событий предрек капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с News.ru.

««Вопрос стоит об исконно русских городах — это Николаев, Одесса, Харьков, может быть, коснется и Сумы, откуда беда пришла на Курскую землю», — сказал Дандыкин.

По его словам, «весна покажет» возможные последствия прекращения американской военной помощи.

Белый дом приостановил всю военную помощь Украине вечером 3 марта. В Вашингтоне пояснили, что поставки вооружений не возобновятся, пока Киев не продемонстрирует приверженность достижению мирных переговоров.

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