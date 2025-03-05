Украина рискует потерять Харьков, Одессу, Николаев и Сумы после прекращения военной помощи со стороны США. Такое развитие событий предрек капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с News.ru.
««Вопрос стоит об исконно русских городах — это Николаев, Одесса, Харьков, может быть, коснется и Сумы, откуда беда пришла на Курскую землю», — сказал Дандыкин.
По его словам, «весна покажет» возможные последствия прекращения американской военной помощи.
Белый дом приостановил всю военную помощь Украине вечером 3 марта. В Вашингтоне пояснили, что поставки вооружений не возобновятся, пока Киев не продемонстрирует приверженность достижению мирных переговоров.