Украине предрекли потерю ряда городов после прекращения помощи от США

Дандыкин: После прекращения военной помощи США Украина потеряет Харьков и Одессу

Украина рискует потерять Харьков, Одессу, Николаев и Сумы после прекращения военной помощи со стороны США. Такое развитие событий предрек капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с News.ru.

««Вопрос стоит об исконно русских городах — это Николаев, Одесса, Харьков, может быть, коснется и Сумы, откуда беда пришла на Курскую землю», — сказал Дандыкин.

По его словам, «весна покажет» возможные последствия прекращения американской военной помощи.

Белый дом приостановил всю военную помощь Украине вечером 3 марта. В Вашингтоне пояснили, что поставки вооружений не возобновятся, пока Киев не продемонстрирует приверженность достижению мирных переговоров.

