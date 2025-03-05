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13:18, 5 марта 2025Бывший СССР

В Азербайджане заявили об обстреле позиций армии Арменией

Минобороны Азербайджана обвинило Армению в обстрелах у села Ханазах
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Мурад Оруджев / РИА Новости

Армения впервые за долгое время обстреляла позиции армии Азербайджана. Такое заявление опубликовало азербайджанское министерство обороны на своем официальном сайте.

По информации оборонного ведомства Азербайджана, обстрел произошел вечером, 4 марта. Это случилось у населенного пункта Ханазах Горусского района.

«Подразделения вооруженных сил Армении с позиций (...) открыли огонь по позициям нашей армии», — сообщается в пресс-релизе минобороны Азербайджана. В Ереване инцидент пока никак не комментировали.

В сентябре 2024 года сообщалось в последний раз об обстреле позиций Азербайджана. Произошло это в Нахичеванском регионе.

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