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21:53, 5 марта 2025Бывший СССР

В Волчанске ликвидировали чемпиона Украины по спортивному ориентированию

Котенок: В Волчанске ликвидирован чемпион Украины по спортивному ориентированию
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Военкор Котенок

Военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что российские военные ликвидировали украинского чемпиона по спортивному ориентированию Ореста Малаванюка в Волчанске. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Орест Малаванюк (позывной Тайпан) — чемпион по спортивному ориентированию и лейтенант пограничной службы. Уничтожен Русской армией в Волчанске», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что оператор беспилотного летательного аппарата Росгвардии ликвидировал личный состав ВСУ в Харьковской области. По данным ведомства, росгвардейцы заметили небольшую группу украинских военных, перемещающихся между позициями. Тогда оператор БПЛА направил ударный дрон и поразил цель.

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