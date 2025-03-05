Варившие кофе над Вечным огнем россиянки получили условный срок

В Махачкале подруги получили условный срок за сваренный над Вечным огнем кофе

В Махачкале суд дал по одному году лишения свободы условно подругам, варившим кофе над Вечным огнем. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Россиянок признали виновными по статье о публичном оскорблении памяти защитников Отечества. Они раскаялись на суде: рассказали, что возложили после инцидента цветы к монументу, встретились с ветеранами и сходили в детский дом.

По данным канала, женщины пришли к памятнику Воину-освободителю в Центральном парке культуры и отдыха и стали варить кофе. Их задержали.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области двое неизвестных потушили Вечный огонь.