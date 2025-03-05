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20:14, 5 марта 2025Силовые структуры

Варившие кофе над Вечным огнем россиянки получили условный срок

В Махачкале подруги получили условный срок за сваренный над Вечным огнем кофе
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марк Редькин / РИА Новости

В Махачкале суд дал по одному году лишения свободы условно подругам, варившим кофе над Вечным огнем. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Россиянок признали виновными по статье о публичном оскорблении памяти защитников Отечества. Они раскаялись на суде: рассказали, что возложили после инцидента цветы к монументу, встретились с ветеранами и сходили в детский дом.

По данным канала, женщины пришли к памятнику Воину-освободителю в Центральном парке культуры и отдыха и стали варить кофе. Их задержали.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области двое неизвестных потушили Вечный огонь.

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