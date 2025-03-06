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00:10, 6 марта 2025Россия

6 марта: какой праздник отмечают в России и мире

Софья Попова

Фото:Валерий Морев / ТАСС

6 марта в России отмечают День гурмана и День отрядов юных инспекторов дорожного движения. В мире вспоминают о важности профессии зубного врача и о проблемах с безработицей. Какие еще праздники выпадают на 6 марта, кто из известных людей празднует день рождения и на какие приметы стоит обратить внимание — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

Вcepoccийcкий дeнь гуpмaнa

Несмотря на то что торжество не носит официального характера, цель ежегодного праздника — объединить людей, которые любят вкусно поесть.

Фото: Unsplash

Толковый словарь Ожегова определяет гурмана как «любителя и ценителя изысканной пищи». Однако во Франции так называют того, кто ест очень много, а под определение Ожегова подходит слово «гурмэ».

Дeнь вcepoccийcкиx oтpядoв юныx инcпeктopoв дopoжнoгo движeния

6 марта 1973 года официально было утверждено Положение о создании отрядов Юных инспекторов движения (ЮИД). Таким необычным способом детей и подростков решили научить соблюдать правила дорожного движения (ПДД).

Ребята помогают сотрудникам ГАИ, а также проводят различные тематические акции на тему знания ПДД. Сейчас в рядах ЮИД более 465 тысяч участников по всей России.

Праздники в мире

Мeждунapoдный день зубного вpaча

Возникший в США профессиональный праздник с годами получил известность во всем мире благодаря врачу первого американского президента.

Дело в том, что 6 марта в 1970 года личный стоматолог Джорджа Вашингтона, Джон Гринвуд, изобрел стоматологический бор. Дату профессионального праздника зубных врачей решили приурочить именно к этому событию.

Фото: Unsplash

День борьбы c миpoвoй безработицей

Поводом для создания праздника послужила Великая депрессия в США, которая началась в 1929 году и привела к кризису перепроизводства. Разорение фермеров стало причиной массовой безработицы и увеличения смертности в стране.

6 марта 1930 года на улицах США, Великобритании, Германии, Австрии, Австралии и Испании прошли митинги против безработицы. Главным девизом митингующих стала фраза: «Не умирай с голоду — борись!»

Жителям разных стран удалось обратить внимание властей на глобальную проблему. В память о событиях 1930 года был образован ежегодный праздник борьбы с мировой безработицей.

Какие еще праздники отмечают в мире 6 марта

  • Евpoпeйcкий дeнь пpaвeдникoв миpa
  • Всемирный дeнь пpaвoпиcaния
  • Всемирный день лимфедемы
  • Дeнь пeчaти в Монголии
  • Дeнь независимости в Гане.

Какой церковный праздник 6 марта

Праздник в честь иконы Богородицы «Козельщанская»

Считается, что икона эта итальянского происхождения и была привезена в Россию одной из придворных императрицы Елизаветы Петровны. Позже владельцы образа перевезли его в село Козельщина Полтавской губернии.

Издавна эта икона была известна как чудотворная. По преданию, она особенно помогала девушкам, прибегавшим к ней с мольбой устроить семейное счастье. Согласно обычаю, в процессе молитвы нужно чистить ризу на иконе, протирая ее ватой или полотенцем, прижав образ к груди.

Какие еще церковные праздники отмечают 6 марта

Православные верующие вспоминают:

  • пpeпoдoбнoгo Тимофея в Символех;
  • святителя Евстафия, архиепископа Антиохийского;
  • святителя Георгия, епископа Амастридского;
  • священномучеников Александра Вислянского, Даниила Алферова, Григория Хлебунова, Константина Пятикрестовского, Павла Широкогорова, Ольгу Кошелеву.

Приметы и традиции на 6 марта

  • Светит солнце — к скорой весне.
  • Видны почки на деревьях — к сильному потеплению.
  • Не следует ссориться — конфликты могут затянуться на многие годы.
    • Не следует пересаживать растения — могут погибнуть.

Кто родился 6 марта

Сергей Бурунов (48 лет)

Российский актер родился в 1977 году в Москве. В детстве мечтал покорить небо, и в 1997 году почти получил диплом летчика-инженера. Но, попав на сцену местного клуба, изменил свое представление о будущей профессии и в 2002-м окончил училище имени Щукина.

Бурунов озвучил таких актеров, как Брэд Питт, Джим Керри, Леонардо Ди Каприо и других. А в 2016 году роль подполковника полиции в сериале «Полицейский с Рублевки» сделала из него звезду телеэкранов.

Фото: Roscosmos / Globallookpress.com

Валентина Терешкова (88 лет)

Первая в мире женщина-космонавт родилась в 1937 году в Ярославской области. В юности увлекалась парашютным спортом и 163 раза прыгала с парашютом.

В 1963 году на борту корабля «Восток-6» Терешкова совершила свой первый полет в космос. Ушла в отставку после достижения предельного возраста и с 1966 года активно принимает участие в государственной и общественной деятельности.

Кто еще родился 6 марта

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