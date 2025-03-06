Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:47, 6 марта 2025Путешествия

Пилот подал сигнал об особо опасной инфекции на борту российского самолета

Пилот летевшего из Индии российского самолета подал сигнал об опасной инфекции
Алина Черненко

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Пилот самолета российской авиакомпании во время полета подал сигнал об особо опасной инфекции. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Уточняется, что нештатная ситуация произошла 5 марта на борту лайнера Airbus A350-900, летевшего из индийской столицы Дели в Москву. Перед посадкой в Шереметьево командир воздушного судна объявил код 401, который означает особо опасную инфекцию.

Материалы по теме:
«Когда моюсь, закрываю рот и нос» Индия сняла ограничения на въезд. Почему надо дважды подумать, прежде чем туда лететь?
«Когда моюсь, закрываю рот и нос»Индия сняла ограничения на въезд. Почему надо дважды подумать, прежде чем туда лететь?
3 декабря 2022
Врачи заявили о вспышке новой инфекции в мире. Чем опасен метапневмовирус и что делать заболевшим?
Врачи заявили о вспышке новой инфекции в мире.Чем опасен метапневмовирус и что делать заболевшим?
27 февраля 2025

По данным источника, самолет благополучно приземлился в Москве и отправился на выделенную отдаленную стоянку, куда по регламенту вызвали специальные службы. Примерно через час больного пассажира вывели из салона и доставили в медицинский пункт терминала С. Оттуда его отвезли в московскую городскую клиническую больницу. Врачи не подтвердили опасную инфекцию и поставили предварительный диагноз «гастроэнтерит».

Ранее сообщалось, что у российских туристов в Таиланде стали фиксировать случаи заболевания лихорадкой денге. По словам одной из соотечественниц, после сильных дождей там активизировались комары.

    Обсудить
    Последние новости

    Российский военблогер заявил о признаках возможной подготовки вторжения ВСУ в Крым

    В Москве заметили ворующего чужие яйца хищника

    Спецпредставитель Трампа назвал причину для перезагрузки отношений России и США

    Бельгия отложила поставку Украине F-16

    Дизайнер Зеленского высказалась о его скандальном образе на встрече с Трампом

    Норвежец Клебо установил мировой рекорд

    Путешествующая с трехлетней дочерью туристка назвала самые гостеприимные страны

    Брать кредит на покупку подарков к 8 Марта назвали плохой идеей

    В Харькове прогремели взрывы

    Путин заявил об отсутствии российских срочников в зоне боевых действий

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше