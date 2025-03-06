Пилот подал сигнал об особо опасной инфекции на борту российского самолета

Пилот летевшего из Индии российского самолета подал сигнал об опасной инфекции

Пилот самолета российской авиакомпании во время полета подал сигнал об особо опасной инфекции. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Уточняется, что нештатная ситуация произошла 5 марта на борту лайнера Airbus A350-900, летевшего из индийской столицы Дели в Москву. Перед посадкой в Шереметьево командир воздушного судна объявил код 401, который означает особо опасную инфекцию.

По данным источника, самолет благополучно приземлился в Москве и отправился на выделенную отдаленную стоянку, куда по регламенту вызвали специальные службы. Примерно через час больного пассажира вывели из салона и доставили в медицинский пункт терминала С. Оттуда его отвезли в московскую городскую клиническую больницу. Врачи не подтвердили опасную инфекцию и поставили предварительный диагноз «гастроэнтерит».

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