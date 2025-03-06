Фицо: Половина денег, которые ЕС предоставляет Украине, разворовывается

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что на Украине разворовывается половина средств, которые Европейский союз (ЕС) предоставляет Киеву. Об этом сообщает портал Sita.sk.

«Мы собираемся поднять эту тему на Европейском совете, потому что Евросоюз вкладывает деньги, и огромные суммы просто теряются там», — отметил словацкий премьер.

Фицо добавил, что украинский лидер Владимир Зеленский заинтересован в продолжении конфликта, так как «у него нет мандата и он прекрасно знает, что его никогда не изберут президентом». Кроме того, Зеленский понимает, что его страна финансируется из внешних источников.

Премьер Словакии добавил, что не будет голосовать за предложенное в ЕС немедленное выделение Украине средств. По его словам, Словакия сама нуждается в средствах для удовлетворения внутренних экономических нужд. «Я не могу себе представить, чтобы мы выделили Украине четверть миллиарда на военные расходы, а половина этой суммы была бы украдена», — добавил он.

Ранее Фицо пригрозил заблокировать помощь Киеву. Он потребовал, чтобы в ходе саммита лидеры ЕС призвали Украину возобновить транзит газа через свою территорию в Словакию и другие государства сообщества. Другое требование политика — добавить в коммюнике саммита ЕС положение о немедленном прекращении огня в зоне конфликта.