Раскрыт единственный рычаг давления на Трампа у Великобритании и ЕС

Политолог Полетаев: Трамп не допустит повторения афганского сценария на Украине

Единственный рычаг давления на президента США Дональда Трампа, которым располагают Великобритания и Европейский союз (ЕС) в связи с конфликтом на Украине, — страх главы государства перед повторением «афганского сценария». Об этом рассказал в разговоре с «Лентой.ру» политолог и сооснователь информационно-аналитического проекта «Ватфор» Сергей Полетаев.

По его словам, в Белом доме стремятся к полному выходу из европейских дел, но ЕС не устраивает полностью такая ситуация.

При этом, как утверждает аналитик, Трамп хочет выглядеть по итогам конфликта на Украине победителем и не допустит полного обрушения фронта в пользу России.

«Они стращают Трампа, что Украина может стать для Америки новым Афганистаном. По сути это единственный аргумент, но он отчасти работает. Трамп не хочет выглядеть лузером перед своими избирателями, как это произошло с [Джо] Байденом в 2021 году», — объяснил Полетаев.

Он добавил, что других рычагов давления на США в распоряжении Украины, Великобритании и ЕС сейчас попросту не существует.

Ранее во вторник, 4 марта, Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Киеву. По данным Reuters, поставки были прекращены в тот же день около 04:30 по московскому времени. Это произошло на фоне скандала, который разразился на переговорах в Белом доме с участием Зеленского 28 февраля.