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06:02, 6 марта 2025Интернет и СМИ

Россиянам назвали защищающее от деменции количество чашек чая

Врач Коновалов заявил, что для защиты от деменции нужно пить 3 чашки чая в день
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Врач и телеведущая Елена Малышева и ее соведущие, офтальмолог Михаил Коновалов и иммунолог Андрей Продеус назвали в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале количество чашек чая в день, которое может защитить от деменции. Выпуск с объяснением специалистов доступен на сайте телеканала.

Продеус заявил, что в зеленом чае содержатся особые вещества — эпигалокатехины. По словам врача, они помогают снизить уровень артериального давления. Малышева добавила, что также в напитке есть витамин B12, благодаря которому можно защититься от развития рака толстого кишечника.

Коновалов подчеркнул, что катехины, содержащиеся в чае, способны защитить от деменции. «Употребление трех чашек и выше зеленого чая в день уменьшает количество [случаев] болезни Альцгеймера на три процента», — сообщил специалист.

Ранее врач Сергей Агапкин также рассказал, что зеленый и белый чай защищают от слабоумия. Он добавил, что такими свойствами обладает и чай сорта маття, или матча.

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