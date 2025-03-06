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06:54, 6 марта 2025Мир

Снаряд упал на дом во время учений США и Южной Кореи

«Ëнхап»: снаряд упал на дом во время учений Южной Кореи и США в Пхочхоне
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

По меньшей мере семь человек пострадали в городе Пхочхон из-за попадания в жилой дом снаряда, который был выпущен во время учений США и Южной Кореи. Об этом сообщает агентство «Ëнхап».

По данным агентства, снаряды были сброшены около 10:05 по местному времени (04:05 мск), повреждения получили семь домов, включая здание церкви. При этом четыре человека получили серьезные травмы.

Ранее КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря. Военные Южной Кореи и США заранее засекли подготовку к пуску.

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