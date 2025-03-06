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09:13, 6 марта 2025Экономика

Российский проект по выпуску деталей для авиадвигателей заморозили

«Ведомости»: S7 заморозила работу над заводом по выпуску деталей для двигателей
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Компания «Центр разработок С7», которая входит в группу S7, владеющую одноименной авиакомпанией, заморозила строительство в Санкт-Петербурге завода по выпуску деталей для газотурбинных авиадвигателей, в том числе иностранного производства. Об этом со ссылкой на свои источники пишут «Ведомости».

Предполагалось, что предприятие создадут на площадке «Парнас» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Санкт-Петербург». Проект, в рамках которого должны были появиться 328 новых рабочих мест, предусматривал производственный комплекс на 6,1 тысячи квадратных метров и административное здание на 1,8 тысячи квадратных метров.

Инвестиции в него оценивались в 7,5 миллиарда рублей. Экспертный совет ОЭЗ одобрил его в феврале 2024 года, а первую очередь завода хотели запустить во втором квартале 2027 года. Как утверждают собеседники издания, теперь все сроки сдвинуты значительно вправо, новых дат нет.

S7 планировала выпускать на заводе лопатки для горячей части газотурбинных двигателей. Детали необходимы как для комплектации новых, так и для ремонта наземных и авиационных силовых установок. Одному такому двигателю необходимы две-три тысячи лопаток. Инициаторы проекта видели в качестве заказчиков «Силовые машины» и предприятия Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК).

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Заведующий кафедрой безопасности петербургского филиала РАНХиГС Александр Дмитриев отметил, что парк S7 в основном состоит из Boeing и Airbus, двигатели которых ранее ремонтировались за рубежом. Теперь компании приходится искать другие способы ремонта и развивать компетенции. При этом у компании есть свой машиностроительный завод в Бердске, поэтому, возможно, еще одна площадка могла оказаться лишней.

Еще один источник объяснил, что входящие в ОДК заводы «ОДК-Климов», «ОДК-Кузнецов» и производственный комплекс «Салют» не подписывали соглашений с S7 о сотрудничестве или о поставках с завода в Петербурге.

Ранее сообщалось, что правительство выделит дополнительно 27,6 миллиарда рублей на разработку комплектующих для отечественного самолета SJ-100, импортозамещенной версии Sukhoi Superjet 100. Работы, предполагаемые тендером, необходимо завершить за три года.

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