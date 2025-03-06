Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
04:45, 6 марта 2025Забота о себе

У зумеров перестали расти зубы мудрости

Shot: у зумеров перестали расти зубы из-за мягкой пищи и эволюции
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

У поколения зумеров перестали расти зубы мудрости, об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Стоматологи заметили, что привычные восьмерки стали очень редко встречаться у молодого поколения. У некоторых они не просто не пробиваются, а отсутствует даже корень зуба», — отмечается в публикации.

Специалисты объясняют это мягкой пищей и эволюцией. По их словам, у зумеров отпала необходимость пережевывать цельные куски мяса, из-за чего челюсть стала меньше, зубы стали менее острыми, а зубы мудрости и вовсе перестали расти.

Ранее стоматолог Игорь Блюмкин рассказал, в каких случаях человеку необходимо срочно обратиться к дантисту.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Белый дом назвал цель приостановки военной помощи Киеву. Кто и при каких условиях может ее возобновить?

      Российский тревел-блогер описал юг США фразой «каждый третий без зубов»

      Россиянин чуть не утонул в ледяной реке в попытке достать свои наушники

      Пентагон подтвердил приостановку поставок оружия Украине

      Основатель Pink Floyd заявил о русофобии на Западе

      Французский политик возразил Макрону и назвал настоящую угрозу для страны

      В США призвали Зеленского завершить конфликт на Украине

      Женщинам раскрыли главную опасность секс-игрушек

      «Летающий радар» КНДР показали на фото

      Жители Курахово рассказали об угрозах ВСУ расстрелять их семьи

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше