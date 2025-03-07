Число пострадавших при обрушении трибуны цирка в российском городе выросло

Минздрав Самарской области: Число пострадавших при ЧП в цирке выросло до восьми

Число пострадавших при обрушении трибуны цирка в Самарской области выросло до восьми. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на областной Минздрав.

«На месте работала фельдшерская бригада скорой помощи, пострадали восемь человек. В приемное отделение лечебного учреждения доставлены три человека, самостоятельно обратились пятеро», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, у пострадавших травмы легкой степени тяжести. В госпитализации, утверждают в Минздраве, они не нуждаются.

О ЧП в Нефтегорске Самарской области стало известно ранее 7 марта. Изначально сообщалось о пяти пострадавших, трое из которых дети. Всего на представление пришли более трехсот жителей города.