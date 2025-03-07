Десятки украинских солдат сдались в плен Российской армии

Минобороны: За неделю в плен сдались 35 солдат ВСУ

Десятки солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен российским войскам. Об этом говорится в недельной сводке Минобороны о событиях в зоне проведения спецоперации.

По данным министерства, за неделю на всей протяженности линии боевого соприкосновения в плен сдались 35 украинских солдат.

Недельные потери ВСУ составили около 10 тысяч человек, отметили в военном ведомстве.

Утром 7 марта Российская армия нанесла удар крылатыми ракетами по энергетической инфраструктуре Украины. Воздушная тревога была объявлена на всей территории страны, жители ряда областей слышали взрывы. По имеющимся данным, с кораблей ВМФ запустили крылатые ракеты «Калибр».