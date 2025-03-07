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18:48, 7 марта 2025Ценности

Экс-глава «Формулы-1» распродал коллекцию машин за десятки миллиардов рублей

Экс-глава «Формулы-1» Экклстоун продал коллекцию машин за 57 миллиардов рублей
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: Amanda Perobelli / Reuters

Бывший президент «Формулы-1» Берни Экклстоун распродал свою коллекцию автомобилей, насчитывающую 69 редких и дорогих экземпляров, за десятки миллиардов рублей. Об этом сообщает Daily Mail.

Экс-глава «Формулы-1» продал авто, среди которых были и гоночные машины чемпионата мира, сыну основателя Red Bull Марку Матешицу. Коллекцию Экклстоуна эксперты оценивают в 500 миллионов фунтов стерлингов (57,6 миллиарда рублей), однако точная сумма продажи не раскрывается.

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«Это уникальные автомобили, которые оставили свой след в истории спорта. Они олицетворяют 70-летнюю историю "Формулы-1"», — высказался Экклстоун о своей коллекции.

В октябре 2023 года Берни Экклстоун признался в мошенничестве.

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