Элитная рота ВСУ «Магура» бесследно исчезла под Курском

Элитная рота Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Магура» бесследно исчезла под Курском. Об этом сообщают «Аргументы и факты».

Родственники солдат пытаются добиться от командования информации о батальоне. Отмечается, что военнослужащих отправили отбивать хутор Никольский на северном выступе боевиков в Суджанском районе. В настоящий момент вся рота, в состав которой входили от 100 до 200 человек, объявлена пропавшей без вести.

По данным Telegram-канала «Северный ветер», военнослужащие были переброшены в Курскую область с Покровского направления. Отмечается, что командир роты Вадим Лоскин, находясь в Сумах, приказал заминировать все пути отступления для украинских солдат, а отряды беспилотных летательных аппаратов по его просьбе атаковали всех бойцов, которые хотели сдаться в плен. «Этот украинский "офицер" беспрекословно выполнил приказ командования и отобрал у личного состава мобильные телефоны, документы, а также личные вещи», — говорится в сообщении.

Ранее военный блогер Юрий Подоляка заявил, что ВСУ возможно, планируют оттягивать силы из северной части Суджанского района Курской области. Он предположил, что украинские войска попытаются сосредоточиться на обороне оккупированной ими Суджи.

