Медведчук заявил о держащем за глотку Зеленского Трампе

Медведчук: Трамп держит железной рукой за глотку Зеленского

Президент США Дональд Трамп держит железной рукой за глотку украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук, передает РИА Новости.

Так он описал отношения между США и Украиной после скандала в Белом доме. Медведчук считает, что американский президент добивается от украинского лидера полного подчинения. «Трамп железной рукой берет Зеленского за глотку, поскольку, в отличие от всей европейской шушеры, умеет считать деньги», — заявил экс-глава ОПЗЖ.

Медведчук также отметил, что европейские политики начали «под копирку» делать заявления поддержки Зеленскому после перепалки в Белом доме. По его мнению, они преследуют лишь корыстные цели.

Ранее Медведчук заявил, что президентские выборы на Украине могут пройти только после ухода от власти Владимира Зеленского. «Даже если теоретически предположить, что выборы приведут к власти порядочного и компетентного человека, то это не даст для страны ровным счетом ничего. (...) Надо не только власть зачистить, но и зачистить то, что она создала в стране», — сообщил он.