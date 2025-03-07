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16:49, 7 марта 2025Культура

Назван самый популярный клип нулевых у россиян

Самым популярным клипом нулевых у россиян оказалось видео Crazy Frog Axel F
Андрей Шеньшаков

Кадр: Crazy Frog (Крейзи Фрог / Сумасшедший лягушонок) / YouTube

Аналитики «Яндекса »назвали самые популярные зарубежные клипы нулевых годов среди российских зрителей. Результаты исследования публикует издание «Газета.Ru».

Как сообщает источник, в ходе анализа специалисты изучали музыкальные видео, вышедшие с 2000 по 2010 год, которые чаще всего попадали в запросы пользователей в поиске по видео за последнее время. Учитывалась только статистика за 2024 год, показывающая видеоролики, на которые переходили пользователи.

Самым популярным клипом нулевых оказался ролик на трек Axel F вирусного исполнителя начала 2000-х Crazy Frog. На втором месте оказался еще один хит — Satisfaction диджея Benny Benassi.

Также в списке оказались клипы Rammstein (Sonne и Mann Gegen Mann), NSYNC (Bye bye bye), Bon Jovi (It's my life), певец Стинг (Desert Rose), Леди Гага (Alejandro), Бритни Спирс (Toxic) и группа Linkin Park (Numb).

Ранее стали известны самые популярные песни в России в 2024 году по версии онлайн-сервиса VK Music.

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