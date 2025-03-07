Пытавшийся расправиться с Героем России подросток частично признал вину

РИА: Готовивший убийство Героя России Янкловича подросток частично признал вину

Подросток, которого арестовали по подозрению в подготовке расправы над депутатом Саратовской областной думы и Героем России Александром Янкловичем, частично признал вину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на следователя отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления Следственного комитета РФ.

Юноша также подозревается в участии в деятельности террористической организации.

Предварительно, 16-летний подросток сговорился с неустановленными лицами и по их указанию вооружился молотком. С ним он направился к дому Янкловича, а когда выяснил, что того нет дома, ушел.

Вскоре в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 30, части 2 статьи 105 («Покушение на убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности и выполнением общественного долга») УК РФ. Суд отправил его в СИЗО.