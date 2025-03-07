Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:01, 7 марта 2025Силовые структуры

Пытавшийся расправиться с Героем России подросток частично признал вину

РИА: Готовивший убийство Героя России Янкловича подросток частично признал вину
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Подросток, которого арестовали по подозрению в подготовке расправы над депутатом Саратовской областной думы и Героем России Александром Янкловичем, частично признал вину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на следователя отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления Следственного комитета РФ.

Юноша также подозревается в участии в деятельности террористической организации.

Предварительно, 16-летний подросток сговорился с неустановленными лицами и по их указанию вооружился молотком. С ним он направился к дому Янкловича, а когда выяснил, что того нет дома, ушел.

Вскоре в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 30, части 2 статьи 105 («Покушение на убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности и выполнением общественного долга») УК РФ. Суд отправил его в СИЗО.

    Обсудить
    Последние новости

    Российская армия разрезала плацдарм ВСУ в Курской области. Украинской группировке угрожает котел

    Российский военкор заявил о поводе для осторожного оптимизма в ситуации под Курском

    Экономика еврозоны выросла сильнее прогноза

    В ДНР рассказали о приоритетах ВСУ в обороне

    В России подешевела мука

    Пентагон удалил фото инженера с фамилией Гей в рамках борьбы с инклюзивностью

    В Совфеде прокомментировали призыв Трампа об отказе от ядерного оружия

    В России стало заметно дороже растить свиней

    Эксперт предупредил об уголовной ответственности за «пробивы» данных через украинские боты

    В России заявили о нежелании Венгрии конфликтовать с США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше