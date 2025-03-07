Россияне оценили работу Путина на посту президента

Работу Владимира Путина на посту президента России положительно оценивают 82 процента Россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), опубликованные на его сайте.
Отрицательно о деятельности главы государства высказались 7 процентов респондентов, еще 11 процентов не определились. Кроме того, 81 процент опрошенных россиян заявил, что доверяет Путину. В недоверии президенту признались 10 процентов респондентов, еще 9 процентов затруднились с ответом на соответствующий вопрос.
Как утончил ФОМ, опрос проводился с 28 февраля по 2 марта в 97 населенных пунктах 51 субъекта России. В нем приняли участие 1,5 тысячи человек старше 18 лет. Статистическая погрешность полученных данных не превышает 3,6 процента.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что высокие рейтинги Путина среди граждан связаны с успехами Вооруженных сил России в зоне проведения специальной военной операции. Представитель Кремля подчеркнул, что жители страны ждут достижений военных.