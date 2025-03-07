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11:21, 7 марта 2025Россия

Россияне оценили работу Путина на посту президента

ФОМ: 82 процента россиян положительно оценили работу Путина на посту президента
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sputnik / Mikhail Metze l/ Pool / Reuters

Работу Владимира Путина на посту президента России положительно оценивают 82 процента Россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), опубликованные на его сайте.

Отрицательно о деятельности главы государства высказались 7 процентов респондентов, еще 11 процентов не определились. Кроме того, 81 процент опрошенных россиян заявил, что доверяет Путину. В недоверии президенту признались 10 процентов респондентов, еще 9 процентов затруднились с ответом на соответствующий вопрос.

Как утончил ФОМ, опрос проводился с 28 февраля по 2 марта в 97 населенных пунктах 51 субъекта России. В нем приняли участие 1,5 тысячи человек старше 18 лет. Статистическая погрешность полученных данных не превышает 3,6 процента.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что высокие рейтинги Путина среди граждан связаны с успехами Вооруженных сил России в зоне проведения специальной военной операции. Представитель Кремля подчеркнул, что жители страны ждут достижений военных.

ЖЗЛ
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