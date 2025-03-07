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19:41, 7 марта 2025Силовые структуры

Сотрудник казначейства потребовал у главы российского села взятку за ремонт дороги

В Дагестане сотрудник казначейства вымогал у главы села взятку за ремонт дороги
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: СУ СК России по Республике Дагестан

В Республике Дагестан задержали сотрудника казначейства, подозреваемого в вымогательстве взятки. Об этом в пятницу, 7 марта, сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным издания, сотрудник республиканского казначейства получил заявку на ремонт дороги в местном селе. Но мужчина потребовал за это у главы населенного пункта взятку и велел подчиненному заморозить рассмотрение, пока ему не переведут деньги. Следователи завели дело о взятке группой лиц, сопряженной с вымогательством.

7 марта сообщалось, что в Екатеринбурге росгвардеец попался на взятке в 160 тысяч рублей от частного охранного предприятия.

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