Создатель «Глаза Бога» прокомментировал внимание силовиков к боту

С началом специальной военной операции на Украине и вступлением в силу нового закона, ужесточающего наказание за утечки и использование персональных данных россиян, внимание к Telegram-боту «Глаз Бога» со стороны правоохранительных органов было ожидаемо. Об этом «Ленте.ру» заявил создатель сервиса Евгений Антипов.
По его словам, первые признаки ужесточения регулирования были заметны уже в январе 2025 года — многие участники рынка «пробивов» стали уходить от публичных юридических лиц, переходя на расчеты в криптовалюте и другие альтернативные механизмы.
Антипов также отметил, что за последние пять лет объем доступной информации в «Глазе Бога» сильно сократился, а после вступления в силу нового закона сервис полностью исключил работу с утечками данных, а также возможность поиска информации о несовершеннолетних, даже если она получена из открытых источников.
Подробности об изменениях на рынке «пробива» и их последствии для россиян можно прочитать здесь.