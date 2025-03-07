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12:30, 7 марта 2025Силовые структурыЭксклюзив

Создатель «Глаза Бога» прокомментировал внимание силовиков к боту

Создатель «Глаза Бога» Антипов заявил, что ожидал внимания со стороны силовиков
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Евгений Антипов

Евгений Антипов. Кадр: Baza / YouTube

С началом специальной военной операции на Украине и вступлением в силу нового закона, ужесточающего наказание за утечки и использование персональных данных россиян, внимание к Telegram-боту «Глаз Бога» со стороны правоохранительных органов было ожидаемо. Об этом «Ленте.ру» заявил создатель сервиса Евгений Антипов.

По его словам, первые признаки ужесточения регулирования были заметны уже в январе 2025 года — многие участники рынка «пробивов» стали уходить от публичных юридических лиц, переходя на расчеты в криптовалюте и другие альтернативные механизмы.

Антипов также отметил, что за последние пять лет объем доступной информации в «Глазе Бога» сильно сократился, а после вступления в силу нового закона сервис полностью исключил работу с утечками данных, а также возможность поиска информации о несовершеннолетних, даже если она получена из открытых источников.

Подробности об изменениях на рынке «пробива» и их последствии для россиян можно прочитать здесь.

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