Стало известно о смерти отправившегося на СВО вслед за отцом трансгендера

Мать российского трансгендера Вишневского сообщила о смерти сына на СВО

Мать трансгендера (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) Артура Вишневского, называвшего себя Эллой, заявила о его смерти на специальной военной операции (СВО). Об этом пишет Baza в Telegram.

По словам собеседницы издания, ее сын отправился на фронт вслед за не вернувшимся с СВО отцом. Что стало причиной смерти россиянина, не уточняется.

Вишневский подписал контракт в декабре 2024 года. Молодой человек отрезал длинные волосы, закупил обмундирование и поехал на передовую, однако через 21 день сообщил, что служить оказалось сложнее, чем представлялось.

В зоне СВО трансгендер получил должность связиста. Последнее его сообщение в соцсетях датируется 7 января. В нем говорится о заселении в блиндаж. «Грязь, глина, сырость — это как бы ***** [ерунда]. Вот стрельба и взрывы уже интересно, но пугают», — написал Вишневский.

По данным Baza, в начале февраля военный пропал, однако позже появилась информация, что мать опознала его тело.

Ранее бывший политик-трансгендер из Алтайского края Роман Алешин, называвший себя Юлией, заявил, что на Радоницу осознал себя мужчиной и вернулся к своему изначальному имени. По его словам, он пересмотрел старые фотоальбомы своих родных, помолился за них и понял, что является мужчиной.