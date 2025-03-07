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16:45, 7 марта 2025Бывший СССР

Киев начал переговоры с Италией о расширении обороны НАТО на Украину

МИД Украины: Киев обсуждает расширение пятой статьи НАТО с Италией
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
Георгий Тихий

Георгий Тихий. Кадр: FREEДOM. LIVE / YouTube

Украина обсуждает с Италией расширение пятой статьи НАТО. Об этом заявил спикер украинского МИД Георгий Тихий, передает «РБК-Украина».

По его словам, украинское дипломатическое ведомство ведет переговоры с Италией по инициативе премьер-министра Джорджи Мелани о распространении на Украину действия пятой статьи НАТО без официального членства.

«Мы находимся на связи с итальянскими партнерами, чтобы выяснить конкретику этого предложения», — добавил Тихий.

Ранее Тихий заявил, что Киев не получал официальных предложений от США и других западных партнеров по территориальным уступкам. Появляющиеся в медиа сообщения по данной теме представитель украинского МИД назвал информационной бурей.

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